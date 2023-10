Három brigád dolgozik

A munkálatokban a gazdaság minden dolgozója részt vesz. Nem mindannyian halászok, egy részük kiszolgáló-, műszaki személyzet és vannak köztük szerelők is. Aki él és mozog a szegedi halgazdaságnál, mindenki a lehalászáson dolgozik, sőt, még egy kiszombori vállalkozó is segít a halászati munkában. A lehalászás a Fehér-tavon három brigáddal, három üzemegységben folyik. Az egyik maga a régi Fehér-tó, a másik Sándorfalva, a harmadik az új tó. Ezekről a helyszínekről traktorral, teherautóval, vagy Fehér-tóról kisvasúttal hordják be a halakat a telelőbe. Karácsonyra bőven lesz hal. A termés átlagosnak ígérkezik, ennek az az oka, hogy kedvezőtlen volt az időjárás. Mint Sztanó János elmondta, a hol meleg, hol hideg idő kedvezőtlenül hat a halak étvágyára. Hivatalosan fogalmazva a takarmány-hasznosulás a korábbi évekhez viszonyítva rosszabb lett. Az igényeket ennek ellenére teljes mértékben ki tudják elégíteni, legfeljebb az export lesz kevesebb. Mint ahogy korábban megírtuk, van, aki már június elején bejelentkezett a halfeldolgozóba a karácsonyi tisztított és filézett halért.

Halszivattyún érkezik

A lehalászás azzal kezdődik, hogy a halastó vizét leeresztik. Ekkor a halak a legmélyebb pontokon halágyakban gyűlnek össze. Innen a halászok hálóval húzzák a part felé a halat. Az összehúzott hálóba beleengedik a halszivattyút – Magyarországon egyedül itt használnak ilyen eszközt – és kiemelik a halat, ami megy a válogatóasztalra, ahol bravúros gyorsasággal és szakértelemmel válogatják szét a halászok fajta és évjárat szerint.