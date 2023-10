Ismerik azt a kényelmetlen érzést, amikor egy kellemesnek induló délutáni séta során nyugdíjasokba botlanak? A mamák ott ülnek a padon, vadul cserélgetik a recepteket meg a horgolásmintákat, miközben a mobiljukon az unokák képeit dugják egymás orra alá. Félelmetes, ugye? Persze ilyen borzalom csak nálunk, az elmaradott Magyarországon fordulhat elő, nyugaton már tudják, hogy kell bánni az effélékkel. Szerencsére a német rendőrség újra a helyén volt, és lecsapott a felforgatókra!

Nem, nem a Stuttgartot szétverő és 26 rendőrt megsebesítő eritreaikra, vagy a szír és libanoni bandaháborúk machetés, vasrudas harcosaira, ugyan, dehogy. A bilincs a társadalom igazi ellenségének, egy komoly veszélyforrásnak a kezén csattant: egy 87 éves nyugdíjas nénit vettek őrizetbe. A német hölgyet egyébként körözték is, mert már korábban elítélték kettő darab, a migránsok ellen izgató Facebook-bejegyzése miatt. A helyzet komolyságát a német bíróság is észlelte, így 8 hónap börtönbüntetést kapott a nagyi, amit, miután a rend éber őrei lecsaptak rá, meg is kezdhet.

És ezzel helyre is állt a világ rendje, újra békesség honol Németországban. Ilyen az élet egy igazi jogállamban, ahol nem lehet mindenféle hülyeséget írogatni az interneten. Bezzeg itt, nálunk, mucsai parasztoknál még ez sem működik: hiába ordibálják koncerten, tüntetésen, hogy „diktatúra”, csak nem akar senkit elvinni az a bizonyos fekete autó.

Hál’ Istennek, nyugaton már ezt is megoldották. Világosan kirajzolódnak a tabutémák, amiről nem illik olyan gondolatot formálni, ami eltér a fősodortól, mert hipp-hopp megütheti az ember a bokáját: a transzneműekről meg a migránsokról csak szépet és jót szabad mondani. Még akkor is, ha esetleg ez homlokegyenest szembe is megy a valósággal. Különben: börtönbe, nagyi!