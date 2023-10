Gyulay Endre elsősorban nem művészettörténészként, hanem embermentőként méltatta Dávid Katalint, aki két diktatúra alatt is mentette az üldözötteket, a zsidókat a náci időszakban, az elnyomott keresztényeket és papokat a kommunista időszakban. Számos elbocsájtott paptanárt alkalmazott a dokumentációs központban latin nyelvtudásuk miatt.

A misén megemlékeztek a jelenleg dúló, izraeli háború áldozatairól is. Az érem leleplezési szertartásán megjelent a Szegedi Zsidó Hitközség vezetője, Kendrusz Attila is, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az izraeli háborúban nem csak zsidók, hanem más nemzetiségűek is áldozatul estek.

Zombori István történész laudációjában kiemelte, hogy Dávid Katalin a Trianon utáni Szeged szellemi légkörében nevelkedett, amikor Kolozsvárról sok professzor települt át Szegedre. Dávid Katalin ebben a környezetben nőtt fel, és lett az egyetem bölcsészkarán művészettörténész hallgató. Általa tisztelt tanárai voltak Kerényi Károly, Sík Sándor, Bálint Sándor, Mester János. Meghatározó volt számára a szegedi jezsuita rend, így lett harcos hirdetője a katolikus hitnek, és vett rész a katolikus ifjúsági mozgalomban, és a katolikus egyetemisták országos elnöke lett. Ekkor a zsidó mentés szegedi szervezője a jezsuita Izay Géza volt. A Dávid-család Szegeden az egyetem zsidó professzoraival is jó kapcsolatot ápolt: Sík Sándorral, Purjesz Bélával, Rusznyák Istvánnal, Kúp Bélával. 1944. június végén a család a közelgő front elől Budapestre költözött. Ekkor kapcsolódott be Dávid Katalin Budapesten az Angelo Rotta pápai nuncius és Raoul Wallenberg svéd diplomata vezetésével működő zsidómentő mozgalomba.

A Fritz Mihály által készített Dávid Katalin-érem arra figyelmezteti a templomunkba lépő keresztény hívőket, hogy ilyen tanúságtevők kötik össze a templomi közösséget a világgal, és ők azok, akik az egyház és a Isten jó hírét ápolták, ezért kell példaképeknek maradni számunkra is

– mondta el lapunknak Benyik György plébános.