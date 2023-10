Kijelenthetjük, hogy 13 évnyi energetikai fejlesztés során már az öregek napközi otthonát (ÖNO) is energiatakarékos módon tudjuk üzemeltetni. Hőszivattyú és teljes hőszigetelés biztosítja az energiahatékonyságot. A régi és nem megfelelő elrendezést is tudtuk módosítani és két helyiséget is összenyitottunk. Modernizáltuk a világítás, a fűtési rendszert, a konyhát és a vizesblokkot is. Kényelmes térköves járda, lépcső és új akadálymentes rámpa várja az ellátottakat. Parkolót és egy kis közösségi teret is kialakítunk, hogy legyen hol a szabad levegőn is élvezni a csoportos rendezvényeket. A kertben megnőttek a pár éve ültetett fák és végre egy méltó környezetben tudjuk majd ellátni nyugdíjas polgárainkat, akik építették szülőfalunk és biztosították, hogy most mi végezhessük a munkánkat egymásért