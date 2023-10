Hivatalosan is befejeződött Újszentivánon a belterület csapadék- és belvízelvezetés fejlesztésének ötödik üteme 127 millió forint pályázati forrás segítségével, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert el az önkormányzat. A beruházás érintette a Fürj, a Major, a Móra és az Arany János utcát, összesen 1094 méter csatornát újítottak meg. Továbbá egy földalatti szikkasztómezőt is kialakítottak arra az esetre, ha a nyílt felszínű tároló eltelítődne csapadékvízzel. A projekt átfogó célja volt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a kockázat megelőzés is.

A beruházást csütörtökön adták át ünnepélyesen. Az eseményen Mihálffy Béla országgyűlési képviselő arról beszélt, öröm számára látni, hogy szépen fejlődnek a kistelepülések, és azt is, hogy jó kezekben vannak a falvak. Megjegyezte, szükség van a fejlesztésekre, hogy a kisebb települések lakói érezzék, jó itt élni, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el. Megjegyezte, ennek jó példája Újszentiván, ahova tömegesen költöznek, éppen ezért az egyik legfiatalabb korfájú település nemcsak a vármegyében, hanem az országban is.