Digitális készségeiket fejleszthették munkát kereső felnőttek egy hiánypótló foglalkozás-sorozaton, összesen húszan vettek részt az augusztus közepén indult nyolc alkalmas képzésen. Domjánné Szénási Edit, a vásárhelyi könyvtár igazgatója és Palotás János, a projekt magyarországi koordinátora lapunknak elmondták: alapvetően a 45 év feletti aktív álláskeresőket várták, de senkit nem utasítottak el, így kifejezetten változatos csapat verbuválódott. Még friss diplomás, első munkahelyüket kereső fiatal felnőttek is csatlakoztak hozzájuk. A korban és kompetenciákban is heterogén csoport tagjainak leginkább az önéletrajz szakszerű elkészítésében segítettek, de megtanulhatták hatékonyan használni az álláskereső portálokat is. Voltak olyanok, akiknek ez azért volt hatalmas segítség, mert hosszú időt töltöttek el egyetlen cégnél, és még soha nem kellett megméretni magukat a munkaerő piacon.

A könyvtárnak nagy szerepe van abban, hogy miként keressük és rendszerezzük hatékonyan az információt. Ráadásul demokratikusan nyitott intézményként napi szinten megéljük, hogy igen széles igényekkel és képzettséggel veszik igénybe könyvtári szolgáltatásainkat. Így rugalmasan és szakszerűen tudunk mindenkinek segíteni

– hangsúlyozta Domjánné Szénási Edit. Hozzátette, más területekhez hasonlóan, rohamosan változnak a munkaerőpiaci elvárások, ahogy a munkáltatói igények is, ez kihat az önéletrajzok formai és tartalmi követelményeire. A programban nem csak az aktuális és legalapvetőbb szabályokkal ismerkedtek, de számos apró, ám igen hangsúlyos fogást is tanultak a résztvevők.