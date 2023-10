TURISTALÁTVÁNYOSSÁG IS LETT

Az átjáró több száz kilométeres utazást takarít meg a Peloponnészosz körül. A csatorna nyolc méter mély, és nem igényel zsilipeket. Egészen pontosan 6343 méter hosszú és 24,6 méter széles. Két vasútvonal, egy autópálya, egy közúti híd és egy gyalogos híd keresztezi.

Az Athén és a Peloponnészosz között közlekedő turistabuszok gyakran megállnak a csatornánál, melynek mindkét oldalán szuvenírboltok találhatók. Azok számára, akik bátornak érzik magukat, van egy bungee jumping platform is.

A csatorna egyik oldalán Türr István (1825-1908) és Gerster Béla (1850-1923) emlékműve áll. Ők voltak a projekt fő mérnökei, akik felügyelték az építkezést is. Az emlékmű görög, magyar és angol nyelvű feliratokat is kapott.

Türr István és Gerster Béla emlékműve FORRÁS: HU TOTYA/WIKIPEDIA

HA JÖN A NAGY HAJÓ

A csatorna túl keskeny a modern óceánjárók számára, a hajóknak egyenként kell átkelniük az egyirányú rendszeren, a nagyobb hajókat pedig vontató húzza végig a csatornán. Bár évente körülbelül 11 000 hajó kel át rajta, többnyire csak turistahajók használják.

Sok-sok évszázadnak kellett ahhoz eltelnie, hogy a csatornának közöszöhetően a hajók útja lerövidülhessen.

Fotó: Shutterstock

2014. július 28-án a világ legnagyobb napenergiával működő hajója, az "MS Turanor PlanetSolar" is áthajózott a Korinthoszi-csatorná. A hajó egy régészeti projekt részeként érkezett Görögországba, amely Európa egyik legrégebbi víz alatti kutatására összpontosított, a Franchthi-barlangban az Argolic-öbölben.

A fotó előterében a világ legnagyobb napenergiával működő hajója, az "MS Turanor PlanetSolar" látható FORRÁS: AFP/VALERIE GACHE

A csatorna legszűkebb pontja 24 méter, 2019 októberében azonban keresztülhaladt rajta a Fred. Olsen Cruise Lines társasághoz tartozó MS Braemar is, amely 22,5 méter széles. Az 1200 utast szállító, 196 méter hosszú tengerjárót egy vontatóhajó segítette a manőverben, a rekordról pedig két látványos videó is készült.

HOSSZÚ IDEIG CSAK ÁLOM VOLT

A csatorna építésének megkezdése a Néró római császár által 67-ben elvégeztetett első munkálatok óta halasztódott, míg végül 1867-ben a görög kormány jóváhagyta az elképzelést. 1881. május 18-án a korinthoszi földszoroson keresztül ásandó csatorna létesítésére és üzemben tartására 99 évre Türr István kapott engedélyt. Türr a tervek elkészítésével Gerster Bélát bízta meg, aki a terep felmérése után a Korinthoszi-földszoros (Iszthmosz) átvágására a római mérnökök által kijelölt nyomvonalat tartotta a legalkalmasabbnak.

1893. augusztus 6-án, azaz 130 éve I. György görög király és Olga királyné, avatta fel a Türr István és Gerster Béla által tervezett csatornát.

Befejezése után a Korinthoszi-csatorna nem váltotta be az eredetileg hozzá fűzött reményeket. Nagyon keskeny volt, ami megnehezítette a navigációt, és a várt forgalom soha nem valósult meg. Fennállt annak a veszélye is, hogy üledékes kőzet lecsúszik a csatorna falairól. 1944-ben, a második világháború idején a visszavonuló náci erők robbanóanyagokkal elzárták a csatornát. Az US Army Corp of Engineers 1947 szeptemberétől kezdve a csatorna megtisztításán dolgozott. 1948. július 7-én nyitották meg újra, és azóta rendületlenül kelnek át rajta a magukat átpréselő hajók.

