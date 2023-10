Nagy bulit csaptak a sportpályán szombaton a röszkeiek, ugyanis most tartották a település idei családi napját. A sportpálya mellett már kora délután sokan voltak, ami nem is csoda, hiszen a vadásztársaság tagjai káposztás nyúllal készültek a rendezvényre, ami azért valljuk be, nem mindennapi étel. Arról pedig, hogy mi minden történ a családi napon, a település polgármestere beszélt lapunknak. Borbásné Márki Márta azt mondta, nagyon régi hagyomány náluk, hogy szeptember végén megtartják ezt a napot, amire az összes röszkeit várják.

Nagy közösségi összefogással sikerült ezt az eseményt létrehozni. Két óriási bográcsban főztük a krumplis tarhonyát, ami délre el is fogyott, a sporthorgász egyesület pedig rántott pontyot készített a családoknak

– sorolta a polgármester.

De természetesen a reggeli sem maradhatott el, az zsíros kenyér volt, teával és limonádéval. És persze voltak színpadi műsorok is: fellépett a Csiga duó, Tengeri Attila pedig zenés műsorral szórakoztatta a közönséget. A családi napok szokásos kellékei sem hiányoztak a kínálatból. Volt néhány ugrálóvár, láttunk vattacukrost is, ebéd után pedig megszámlálhatatlan mennyiségű palacsintát sütöttek a röszkei asszonyok.

Volt néhány ugrálóvár és láttunk vattacukrost is. Fotó: Karnok Csaba

A szervezők megmozgatták a gyerekeket is, nekik sportversenyt szerveztek, a napot pedig egy nagypályás focimeccsel zárták.

Borbásné Márki Márta azt is elmondta, hogy a polgármesteri hivatal munkatársainak civil szervezetek és magánemberek is segítettek a szervezésben. Így sikerülhetett megoldani azt, amit csak nagyon kevés helyen: a röszkei családi napon minden ingyenes volt. Nem kellett fizetni az ugrálóvárért, de még az ételekért sem. Ez, meg persze az, hogy Röszke összetartó település, lehetett az oka annak, hogy csupa vidám arcot lehetett látni szombaton a helyi focipálya melletti téren.