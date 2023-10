A közösségi munka nálunk mindig is jelen volt a falu életében, egyedül a covidos időszakban maradt el, mint akkor minden más is. Jó emberek laknak itt. A 480 lakosból legalább 60-an dolgozunk most. Csanádalberti lakói összefognak a jó ügyért. A kerítés mindannyiunk érdeke, hiszen a vadak, az őzek és a nyulak, sok kárt okoznak a sírokon, mindent lelegelnek. A temetőnek csak az utcafronti oldalon volt kerítése, vagyis szabadon bejárhattak az állatok. Ezentúl nem, mert zárttá tesszük. Vállalkozók és magánszemélyek segítségével megvettük a kerítéshez szükséges anyagokat, aminek költsége körülbelül 3 millió forint volt. Arra nem lenne pénzünk, hogy a kivitelezést egy vállalkozással készíttessük el, mert az még legalább ugyanennyibe kerülne, ha nem többe. Tehát részben spórolunk is, de az ilyen eseményeknek mindig van közösségformáló ereje is