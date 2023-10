Az intézmény udvarán tartotta meg idei szüreti mulatságát a Szivárvány óvoda, Kisteleken. A népviseletbe öltözött Gézengúz csoport tagjai táncos, énekes műsorát megtekinthették az ovistársak mellett a szülők, rokonok is. Nem maradhatott el az ilyenkor szokásos szőlődarálás, sutulás és a friss must megkóstolása sem, amit alig győztek folyamatosan pótolni. Aki szeretett volna, morzsolhatott kukoricát, készíthetett valami szépet az őszi terményekből, és megkóstolhatta az őszi gyümölcsöket is.