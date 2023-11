Biztosan sokan még ma is tenyerükben érzik a régi pamut, netán lenvászon tapintását. A finom anyagok a patchwork legkiválóbb alapanyagai, abból készülhetnek Horváth Károlyné Anna szerint a harmonikus, talán még a készítő lelkületéről is árulkodó munkák. A foltvarrásnál a színarány még a formai követelménynél is fontosabb. Ugyanakkor az alkotáshoz nem elég a szépérzék, a jó varrókészség és anyagismeret ugyancsak nélkülözhetetlen.

Izgalmas a vadászat

A tökéletes alapanyagok vadászata legalább olyan izgalmas, mint maga az alkotás

– mesélte lapunknak Horváth Károlyné Anna, aki egy egész szekrényt telepakolt már foltnak valókból. Mint mesélte, a foltvarrás technikájánál igen meghatározó a színek viszonya egymáshoz. A legegyszerűbb út egy adott szín és annak árnyalatainak használata, de színtáblázat szerint is lehet alkotni. A komplementereket alkalmazva pedig a megfelelő arányokkal lehet harmonikus az összhang.

Fotó: Tábori Szilva

Csoportok sora alakult

A foltvarrással 1996-ban az akkori Petőfi Művelődési Házban tartott szakkörben ismerkedett meg Fekete Jánosné Erzsikétől, a Hódiköt tervező iparművészétől. Majd később Kéryné Joó Sára mellett folytatta a munkát. – Az Őszi Tárlathoz kapcsolódó ünnepi napon tartott kirakodóvásáron is részt vettem a szakkörök bemutatkozó standján. Sorra alakultak foltvarró csoportok a városban, kapcsolatok alakultak ki az egyes régiók között. Egymástól tanulva fejlődtünk tovább – fogalmazta meg.

Zsűrizett munkák

Horváth Károlyné Anna munkáit iparművészeti zsűrizésre 2006-ban is beadta, azok egyike, a fenyőfás falikép látható egyebek mellett a vásárhelyi könyvtár olvasótermében, az Art Pagony Művészettörténeti Önképzőkör aktuális kiállításán.

Ahogy az a kézitáska is, amelyért nyolc évvel ezelőtt Mezőtúron közönségdíjas oklevelet kapott szabad gépi tűzés kategóriában.