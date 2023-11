Az elmúlt egy hét során 1086 esetben nyújtottak segítséget a vármegyében az életmentők, akik a balesetet szenvedett személyek mellett olyan betegeket is el kellett lássanak, akiknél szén-monoxid mérgezés vagy annak gyanúja volt tapasztalható. Minderről Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa beszélt lapunknak a Gyógyír podcastben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma már megfizethető áron lehet hozzájutni jó minőségű szén-monoxid-érzékelőkhöz, amiket célszerű beszerezni a baj elkerülése érdekében.

A beszélgetés során elhangzott, az elmúlt napokban a telefonon segítséget kérők között egy gyermek is volt. Hangai József elmondta, nem egyszeri eset volt, többször is előfordult már a vármegyében, hogy gyerekek telefonáltak a mentőkhöz. Közölte, azok a fiatalok, akik tudják, hogy baj esetén a 112-t kell hívni, nagyon talpraesettek, jól vezethetőek és együttműködőek. Azonban ehhez szükség van arra, hogy a szülők beszélgessenek, foglalkozzanak otthon a gyerekeikkel és mondják el nekik, hogy mit kell tenni, ha probléma adódik, és melyik hívószámot kell akkor tárcsázni.

Megjegyezte, fontos azt is átbeszélni velük, hogy baj esetén jön majd a mentő, a tűzoltó vagy a rendőrség. Erre azért van szükség, mert amikor már bekövetkezett a probléma, akkor nincs lehetőség a kisebbek felkészítésére, így ők rémült, ijedt helyzetben találhatják magukat – tette hozzá. Hangai József szerint jó lenne, ha a szülök elmagyaráznák gyermekeiknek, hogy a telefont nemcsak játékra lehet használni, hanem arra is, hogy azon keresztül hasznos információkhoz tudnak jutni, valamint segítséget is tudnak kérni.

Beszélt arról is, hogy a nyugati országokban már óvodás kortól oktatják az elsősegélyt, így a legnagyobb videómegosztó oldalon is látni olyan felvételt, amin egy óvodás helyez stabil oldalfekvésbe egy felnőttet. Hozzátette, hazánkban hetedik osztálytól oktatják a fiatalokat elsősegélynyújtásra, ami már nagy előrelépésnek számít, de minél előbb beszélünk a gyerekeknek erről, minél előbb tanítjuk meg nekik a segítségnyújtás lépéseit, annál fogékonyabb lesznek rá később és annál gördülékenyebben alkalmazzák majd a tanultakat vészhelyzet esetén.

A podcastben egyébként olyan mesekönyvekről is beszélt a mentőtiszt, amelyek segíthetnek a szülőknek ebben a témában. Kitértünk az ÉletMentő applikációra is, ami szintén segít gyermeknek és felnőttnek egyaránt, ha baj van. Az appot már 700 ezernél is többen töltötték le. Azt is megtudtuk, hogy jellemzően mikor használják azt vármegyénk lakói.