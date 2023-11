Egy kérdés arra irányult, hogy újratervezik-e azokat a rosszul telepített oszlopokat, amik távol vannak az úttesttől, vagy nem jó irányba szórják a fényüket, mint például a Borz utca László utca felőli végén.

Az önkormányzat válaszából kiderült, jelenleg közbeszerzés alatt áll a közvilágítás fejlesztése, amiben oszlopáthelyezés nem szerepel. Az érintett oszlopokra nagyobb karokat terveztetnek majd. Ahol szükséges, ott átfordítják a lámpákat. A fényvetést pedig a közterületekhez igazítják, hogy a járda és az út felé is szórjon fényt.

Fotó: Kovács Erika

A Damjanich utcán, a Hideg és a Szerencse utcák között, a kerékpárúton is szeretne a lakosság közvilágítást, akár rövidebb szakaszokon is. Az úttestnek ugyanis nem azon az oldalán van közvilágítás, mint ahol a kerékpárút halad. Az érintett szakaszok esőben, ködben a kerékpár-világítás mellett is rosszul láthatóak. Mint kiderült, jövőre valószínűleg ideiglenesen, a város több pontján napelemes lámpákat helyeznek ki.

Ugyancsak szó esett a közmeghallgatáson a hulladékkezelésről is. Többek között arra érkezett kérdés, hogy a kis utcákban lesznek-e kisebb hulladékszállító járművek, amelyek jobban elférnek és kevésbé terhelik az úttestet. Az önkormányzat utcalistát adott át a szolgáltatónak. A megadott 33 utcában egy éve már kisebb, 12-16 tonnás, járművekkel ürítik a kukákat. Márki-Zay Péter polgármester arról is beszélt, hogy az utóbbi időkben ismét megszaporodott az illegális hulladéklerakás. A lakosok arra is panaszkodnak, hogy az új szolgáltató, a MOHU hosszú határidőre végez lomtalanítást. Az önkormányzat azt kérte a szolgáltatótól, hogy mindenkinek adjon 1 hónapon belüli időpontot.