– A nemzeti konzultáció intézménye magyar sajátosság, nagyon fontos a hazai politikai közéletben, még akkor is, ha sokan vitatják

– hangsúlyozta Soltész Miklós. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Védjük meg a szuverenitásunkat! című fórumsorozat keretében látogatott Szentesre. – Ajánljuk egyébként más országoknak is, hiszen ennek pontosan az a lényege és az értelme, hogyha az embereket hosszú távon is érintő kérdések felmerülnek, ezekben segítséget kapjunk azért, hogy ez a későbbiekben a kormányzás mindennapjaiba be tudjon épülni. Azt tapasztaltuk, hogy az eddigi nemzeti konzultációkra adott válaszok és az a sok milliónyi ember, akik válaszolnak, igenis erőt adnak a kormánynak, hogy azokban a vitákban, amiket akár Magyarországon, akár az Európai Unióban le kell folytatni a június 9-i hazai és az uniós választásokig, meglegyen a muníciónk – fogalmazott az államtitkár.

Soltész Miklós államtitkár a nemzeti szuverenitás védelmére hívta fel a figyelmet. Fotó: Viola István/Szentes Televízió

– Egy nehéz időszakban kell megvédenünk szuverenitásunkat, hiszen tart az orosz-ukrán háború, sőt, egy újabb, az izraeli-palesztin konfliktussal nehezedett az életünk. Emellett iszonyatos mértékben előretört az LMBTQ-propaganda a világban, erre is választ kell adnunk, mert nem mindegy, gyermekeink milyen nevelést kapnak. Az sem mindegy, hogy – ráadásul baloldali politikusok közbenjárásával – kiderült, hogy dollármilliókat kapott az általuk irányított média a választások befolyásolására. Ez a befolyásolási kísérlet pedig olyan méreteket öltött, ami már a szuverenitásunkat veszélyezteti. Erre is választ kell kapnunk az emberektől, hogy milyen lépéseket tegyünk ennek kapcsán. Azért, mert ha egy ország elveszíti a szuverenitását, jól látjuk, belesodródhat egy háborúba, a gazdasági függősége olyan szintet érhet el, amit már nem lehet fenntartani, valamint erkölcsi kérdésekben is befolyásolhatja a nemzetet – magyarázta Soltész Miklós.

A fórumot – amelyre zsúfolásig megtelt a Petőfi Café – költői kérdésekkel kezdte. Mi lett volna, ha 2022 tavaszán a baloldali „összeborulás” nyer, miből finanszírozták ezt, és vajon cserébe mit kértek tőlük, és mit kell tennünk, hogy véletlenül se kerüljenek ezek az emberek hatalomra? Szuverenitásunk védelmében a nemzeti konzultációról részletesebben szólva Soltész Miklós ismertette a fórum közönségének azt a tizenegy kérdést, amit öt fő csoportra – gazdaság, migránshelyzet, Ukrajna, külföldi pártfinanszírozás és gender-propaganda – osztott.