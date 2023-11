Tengeralattjáró-támadástól féltek Miskolcon



Tavaly júliusban volt hír, hogy több miskolci lakos is bejelentést tett amiatt, hogy egy tengeralattjáró szonárjának hangját véli hallani. Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be Facebookon. Azt írták, hogy az utóbbi napokban több lakos is bejelentést tett Miskolc Avas nevű városrészén amiatt, hogy egy tengeralattjáró szonárjának hangját véli hallani. Volt köztük, aki attól félt, hogy a tengeralattjáró egyszer csak kitör a városi csatornából. A madármentők azt írták, hogy a hangot, amelyet a bejelentők észleltek, valójában egy füleskuvik adhatta ki éjjelente.