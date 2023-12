Tavaly decemberben fogadta el az Országgyűlés a geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának új jogszabályi kereteit. Az elmúlt egy év mérlege azt mutatja, hogy a megújított rendelkezéseknek köszönhetően már 39 új projekt indult el, amelyek a Pannon-medence földhőjének felhasználásával erősíthetik Magyarország energiaszuverenitását – közölte az Energiaügyi Minisztérium. Mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter a közleményben kifejtette, „Magyarország élenjáró szerepre törekszik a zöldenergia termelésében és tárolásában. A geotermikus energia fűtési célú felhasználásában hazánk hosszú évek óta Európa első öt országa közé tartozik. Az Európai Unió legnagyobb geotermikus fűtési rendszerét idén tavasszal adtuk át Szegeden, de Győr, Miskolc és Szentes is kiemelkedő kapacitásokkal bír. Ám ahogy a fűtési részarány emelésében, úgy a geotermikus áramtermelés bővítésében, az ipari-mezőgazdasági hasznosításban is lenne még mit tenni. Az Energiaügyi Minisztérium a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közreműködésével e lehetőségek feltérképezése érdekében dolgozza ki a konkrét támogatási elképzeléseket is csatasorba állító geotermia stratégiáját.”