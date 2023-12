Az Ágota játszóházban a hagyományoknak megfelelően idén is rendeztek karácsonyi ünnepséget hátrányos helyzetű családok számára. A pénteki programra azok kaptak meghívót, akik rendszeresen részt vesznek a játszóház foglalkozásain: az utcán csellengés helyett az itteni közösségben töltik el szabadidejüket, illetve felzárkóztató korrepetálásokon igyekeznek javítani iskolai teljesítményükön.

Kothencz János, az Ágota közösség vezetője kiemelte, az ilyen együttlétek lényege az ajándékozás öröme.

Jézus születése is egy ilyen ajándékozás volt, hiszen az egész élete arról szólt, hogy hogyan tud ajándéka lenni az összes embernek. Erre az eseményre emlékezünk ebben az időszakban és kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg ezt a csodát

– mondta Kothencz János, majd kijelentette a közösségi házat megtöltő gyerekek és családjuk előtt: „ti vagytok a mi legnagyobb ajándékaink."

Mindig hazavárunk benneteket az Ágota közösségbe

– tette hozzá.

Felidézte a játszóház történetét is, ami csaknem 21 éves múltra nyúlik vissza.

Egy lepukkant helyiségben kezdtük ezt a missziót, melynek célja, hogy megvédjük a gyerekeket az elkallódástól és a valahova tartozás érzését biztosítsuk nekik. Amit mi azóta már jóval modernebb körülmények között nyújtunk, az nem szolgáltatás, hiszen nem pénzért cserébe vehető igénybe. Itt senki nem kér és nem fogad el pénzt azért, hogy a gyerekekkel foglalkozik

– hangsúlyozta.

Az Ágota játszóházba nagyjából 70 fiatal jár rendszeresen, naponta 35-40-en fordulnak meg a Csongor téri intézményben. Közülük azok, akik írtak a Mikulásnak, névre szóló ajándékot kaptak pénteken. Sokan elhozták testvéreiket is, így összesen 114, szépen becsomagolt doboz talált gazdára, benne fejlesztőjátékokkal. Mellé mindenki édességet is vihetett haza, melyekből annyi összegyűlt a támogatóknak köszönhetően, hogy a terem három falánál sorakozó asztalokat végig be tudták vele borítani. A programon jelen volt az önkormányzat Humánpolitikai irodájának munkatársa, Farkas Katalin is.