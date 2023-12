Megéri-e a decembert gyötrődéssel megélni csak azért, hogy drága ajándékok után vadásszunk, miközben az újév hajnalára a családi kassza egyre üresebben kong? Íme néhány ajándéktipp, amit a kis költségvetés is elbír.

Ajándékozni akkor is jó, ha nincs is miből. Édes teher, ha nagy család, széles baráti kör számára szerezzük be az ajándékokat: azt jelenti, egész évben közösségben élhetünk, együtt sírhatunk, együtt nevethetünk.

Gyerekes dolgok

A legtöbbet általában a gyerekek karácsonyi ajándékára fordítunk; mégiscsak miattuk küzdünk, nem igaz?! Ugyan a reklámok lelkesen „segítenek”, mit hozzon a Jézuska, némi kreativitással és ráfordított idővel rengeteg pénz takarítható meg. Kaphat az a lurkó térképes kincskereső túrát, otthoni kísérletezős napot (ehhez rengeteg ötlet meríthető az internetről), vagy olyan tevékenységet is, amire év közben biztosan nincs lehetősége, bármennyire is szeretné. A gyerekek szeretik, ha felnőttes dolgokat próbálhatnak ki: például a sütés-főzéssel a fiúkat meglepően könnyű levenni a lábukról.

Igennap – bevállalod?

A kiskamaszoknál beválhat az is, ha olyan 10 órás szabadidő-ajándékkártyát kap a szülőktől, amit az iskolai időszakban használhat fel, több alkalomra beosztva. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a lényeg, hogy a gyerek érezze, van egy kis szabadsága, amivel csak ő rendelkezik, és csupa olyan tevékenység, amiben egyébként év közben korlátozza a szülő. Ebbe beleférhet a tv, a számítógépes játék is.

Az igennapért sok kölyök bármire képes: ilyenkor a szülő a gyerek bármelyik kívánságára rábólint, garantáltan emlékezetes ajándék lesz a családnak. Örök érvényű igazság, hogy a gyerkőcnek leginkább a szüleire van szüksége, velük szeretne lenni – ezt nem árt ilyenkor is fejben tartani.

Vár a mama

A nagyszülők megajándékozása is szép kihívás. A sokat ismételt mondat – „nem kell már nekem, fiam, semmi, mindenem megvan” – hallatán is legyünk résen: a mama „véletlenül” éppen most panaszkodik, hogy tönkrement a levesesfazeka, amiben húsz év óta főzi a húslevest a családnak, egyébként is kicsi már. Ha csak úgy foghegyről odaveti, hogy a papának meg egyfolytában fázik a lába, akkor ne habozzunk, vegyük meg neki a szokásos gyapjúzokni-kollekciót. Persze náluk is bevethető, hogy olyan közös programot kapjanak a gyerekeikkel, amire sosincs idő, de vágynak rá – egy nyugodt, beszélgetős délután a nagy családi fotóalbum nézegetésével mindennél többet ér számukra.

A nagy kérdőjel

Annak idején útravalóul kaptam: amíg nincs gyerek, első a férj. Amint van gyerek, első a gyerek – és a férj. Aki egyébként valószínűleg mindent megvesz év közben, amire halaszthatatlanul szüksége van: elektronikai kütyüt, szerszámot – ruhát csak unszolásra. Utóbbival most ne próbálkozzunk, kevés férfi értékeli a trikót, nyakkendőt, pulcsit, bár a vicces darabok beválhatnak. Jó élmény lehet a mozi, színház, vacsora, wellness vagy egy szabad nap kettesben.

A még nagyobb kérdőjel

Nagy feladat a gyengébb nemet megajándékozni – de nem annak, aki ismeri a párját! Nincs nagy elvárás a férj, vőlegény, udvarló, barát felé: rukkoljon elő valami egyedi, utánozhatatlan ötlettel! Aki ezt karácsonykor megugorja, annak egész évben nyert ügye lesz otthon. Súgok: a nő a férfi figyelmét, törődését igényli a leginkább – és egész évben. Ráadásul, ha apuka olyan programmal rukkol elő, amitől a család valamennyi tagja ujjong, anyuka is boldog lesz. Tehát elő a vármegyetérképpel és a téli bakancsos túracélpontokkal!

A barát(nő)

A hölgybarátokkal könnyebb: ott mehet a szabad szedéses felajánlás a megunt ruhákból, könyvekből, bizsukból, nettekből, kacatokból. A legjobb, saját receptekből összefűzött, egyedi készítésű szakácskönyvnek biztosan örülnek majd. A férfi barát beéri egy üveg borral – gondoljuk, de nem! Egy vacsorameghívás, egy félnapos kirándulás a közelben, egy esti forralt borozás a kertben a közös barátokkal remek élményt nyújthat.