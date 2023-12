A Magyar Közlönyben jelentette be a kormány, hogy 46 milliárd forintot szán a Szegedi Ipari Park és a város környékének fejlesztésére. Ezekre a BYD elektromos­autó-gyár érkezése miatt van szükség. Az egyik leglényegesebb, hogy három Szeged körüli utat is négysávossá bővítenek. A közlönyben azt írják, hogy elkészül az 5-ös főút 2×2 sávra bővítése az M43-as autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont körforgalom közötti ré­szén, párhuzamos kerékpárúttal és közvilágítással. Ezenkívül az 502-es út is négysávos lesz, valamint a 4519-es útból is főutat alakítanak ki az M43-as autópálya és a Rókusi körút között. Ez azért is érdekes, mert érinti a tramtraint is, ahogy a Vértói úti átalakítás is. Ezeken a helyeken „különszintű átjáró” kialakításáról ír a közlöny, ami vagy egy aluljáró, vagy egy felüljáró lehet.

Ezeken túl a kormány támogatja a vasútfejlesztést is, de szükség lesz az ipari park villamosenergia-ellátásának fejlesztésére is. A teljesség kedvéért: a 46 milliárd forintból költenek még ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre, valamint az ipari park csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztésére is.

A múlt héten írtuk meg, hogy Szegeden építi meg legújabb gyárát a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor azt közölte, hogy a BYD gyár a magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb beruházása lesz, amelynek nyomán több ezer új munkahely jön létre. A tárcavezető elmondta, hogy a globálisan idén minden negyedik elektromos autót eladó vállalat a világpiaci sikerei nyomán újabb gyárakat épít, és Európában is sokáig helyszínt keresett ehhez.

A cég igazgatósága pedig vé­­gül a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel lefolytatott 224 tárgyalási fordulót követően úgy döntött, hogy Szegeden építi fel első üzemét a kontinensen, amely hazánkban immár a hatodik autógyár lesz – tájékoztatott a miniszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az idén szeptemberig több mint 20 ezer milliárd forintnyi bevételt regisztráló, nagyjából 630 ezer embernek munkát adó BYD nem akkumulátorokat, hanem elektromos autókat gyárt majd Magyarországon, és ennek kö­szönhetően több ezer új munkahely jön létre.

Azt pedig már Mihálffy Bé­­la országgyűlési képviselő mond­­ta, hogy örömhír a szegedieknek, hogy hosszas várakozás, találgatás után és alapos előkészítő munka eredményeként egy gigaberuházás érkezik Szegedre. Az országgyűlési képviselő szerint a beruházás hatalmas lehetőség, és évtizedekre meghatározhatja Szegednek és a térségének a jövőjét.