Erősítik a motivációt, szélesítik a tanulók látókörét, a családok kötődését az iskolához, egyszerre reagálnak a tanárok, a gyerekek és a szülők igényeire, a társadalmi problémákra. Megannyi szempont érvényesül a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában a hagyományos Platán-hét megtervezésekor. Olyan programokkal teltek a napok, mint például Szilágyi Erzsébet érzékenyítő sportfoglalkozása ülőröpivel és kerekesszékes kézilabdával, Farkas László segítő kutyás foglalkozása és jégkorong-bemutató. De volt még diabétesz-prevenció és kóstolóval egybekötött méhészeti előadás. Az egyik délelőtt Szlivka Ágnes érkezett jelnyelvi tolmáccsal, hogy a siketek világával ismertesse meg a gyerekeket A csend hangja című programon.

Farkas László segítő kutyás foglalkozása is lenyűgözte a gyerekeket. Fotó: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

Siketként az élet

Olyan őszinte büszkeséget és kétségtelen életörömöt közvetített a gyerekeknek a siketként élő Szlivka Ágnes, hogy közvetlensége sokakat megérintett. Személyes történeteit megosztva nem győzte hangsúlyozni, az élet számára így értékes és cseppnyi bánat sincs benne azért, mert hallássérültként éli mindennapjait. Arra hívta fel a figyelmet, hogy bátran és könnyedén érdemes a fogyatékkal élők felé fordulni. Mint azt két iskolai foglalkozása közötti szünetben Vörös Zsolt jelnyelvi tolmács segítségével lapunknak elmondta: hiányos az emberek tudása arról, miként érdemes például hallássérültekkel kommunikálni, részben emiatt zárkózottak, olykor elutasítóak.

Mimika és gesztusok

Ágnes hallókat oktat jelnyelvre, ott tapasztalja, hogy eleinte szinte mindenki izgul, fél és feszült, ám néhány óra alatt egészen megnyílnak, lazulnak a szociális készségek.

A jelnyelv különösen vizuális. A siketeknél erős a mimika, a gesztusok, a mozgás, mert ez mind együtt fejezi ki a mondandónkat. Mint például a japánoknál, ahol egyetlen kifejezéshez sok egyéb jelentés kapcsolódik

– hangsúlyozta Szlivka Ágnes. Legtöbb tanítványa különösen élvezi, hogy egy egészen más, addig ismeretlen világba tudnak bekapcsolódni a jelnyelvvel. Megerősíti őket ez az élmény, egyúttal kihat a szociális készségeikre egyebek mellett.

Fotó: Tábori Szilvia

Pozitív üzenettel

A Platán-hét céljairól Rácz-Balog Renáta igazgatóhelyettes, az egyhetes programsorozat szervezője lapunknak úgy fogalmazott: az érzékenyítő foglalkozások olyan pozitív üzenetet közvetítenek a gyerekek felé, amely mélyen beépülhet az értékrendjükbe és ezáltal a társadalom elfogadóbb tagjává válhatnak. A meghívott előadók felkeltik a kíváncsiságot, inspirálnak, elmélyíthetik a tanultakat. Tudásuk, lelkesedésük, hozzáértésük példa a gyerekeknek, érdeklődőbbé teszik őket a világra. Elmondta továbbá azt is: a szülőkkel való kötetlenebb ismerkedésre, kapcsolattartásra is alkalmas ez a hét, hiszen több programhoz is aktívan csatlakozhatnak.