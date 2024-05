Újból elmarasztalta a Helyi Választási Bizottság (HVB) Márki-Zay Péter mozgalmát. Egy hét alatt már másodszor hágták át a jogszabályokat.

– A Jovány telepen vagyunk. A Jovány Busz Kft.-nek a buszain az összes bérelhető reklámfelületet kibéreltem június 9-ig, amiről számlát állított ki a Jovány Busz Kft. és én kifizettem. Úgyhogy ezúttal a buszainkon is találkozhatnak az arcképemmel! – jelentette be április 23-án egy rövid videóban Márki-Zay Péter képviselőjelöltje. A buszok, mint ismeretes az édesapja járművei, de az önkormányzat fizeti a helyi járatok működtetését, amit már a kezdetektől botrányok kísértek. Most a választási plakátok „buszoztatása" miatt kerekedett az újabb botrány.

A Helyi Választási Bizottsághoz április 26-án egy magánszemély, N. A. nyújtott be kifogást, amihez fotókat is mellékelt. A beadvány készítője azt sérelmezte, hogy olyan autóbuszokra helyezek ki választási plakátot, amelyek önkormányzati szolgáltatást, a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedést biztosítják, és ezt a város fizeti. A gépjárműveken a város címere is látható. A beadvány készítője szerint éppen ezért az ott elhelyezett plakátok alkalmasak a választói akarat befolyásolására, azt a benyomást keltik, hogy a plakátokon látható képviselőjelölt a város képviselőjelöltje.

A Helyi Választási Bizottság csak részben találta alaposnak a kifogást, mert a plakátokon, választási időszakban nem volt feltüntetve a kiadó székhelye és a kiadásért felelős személy neve. Egyébiránt a bizottság szerint a választási plakát jogszerűen helyezhető el a helyijáratos buszon, amennyiben az impresszumot feltüntetik.

A HVB a Jovány Gyulát jelölő szervezetet 30 ezer forintos bírsággal sújtotta, és eltiltotta a további jogsértésektől.

Az üggyel kapcsolatban többen is kifejtették véleményüket a közösségi oldalon. Sokak szerint lehet, hogy impresszummal feltüntetve jogszerűen ragasztható az önkormányzat által fizetett buszokra a választási plakát, de attól még erkölcstelen, ráadásul nem is volt közismert, hogy reklámfelületként „bérelhető”.