Az egészség és a jólét minden korosztály számára kulcsfontosságú. Az okosotthonok számos olyan funkciót és eszközt kínálnak, amelyek hozzájárulhatnak az egészségmegőrzéshez, valamint automatizálják az otthoni folyamatokat, hogy időt spóroljanak és kényelmet biztosítsanak számunkra. A ChatGPT segítségével megtervezhetjük az otthoni automatizálási rendszert, például a világítást, a fűtést és a légkondicionálást úgy, hogy azok az életstílusunkhoz igazodjanak. Leteszteltük a mesterséges intelligenciát mi is, ennek során egy általános tervet kértünk, de egyedi, a saját kreativitásnak megfelelő tervek ké­­szítésére is képes a ChatGPT.



Fontos viszont ügyelni arra, hogy a képzeletünk, valamint a mesterséges intelligencia kreativitása ne szárnyalja túl a pénztárcánkat, valamint fi­­gyelni kell arra is, hogy az okoseszközök valóban hozzájáruljanak a mindennapi élet egyszerűsítéséhez, az egészség megőrzéséhez és az otthonunk stílusának kifejezéséhez. Az okosotthonok tervezése során ugyanis a lehetőségek határtalanok, és szinte csak a képzelet szabhat határt a modern és divatos otthon kialakításának.



Fény a mobiltelefonunk segítségével



A számunkra készített javaslatban a ChatGPT azt írta, hogy a világítás fontos szerepet játszik az otthon atmoszférájának kialakításában. Éppen ezért azt javasolta, hogy használjunk okosizzókat és okos világítórendszert, amelyeket vezérelhetünk az okostelefonunkról, vagy hangutasítással irányíthatjuk azt. Az okosvilágítás lehetővé teszi a fények hangulatfüggő szabályozását és a színsémák testre szabását is.

Természetesen megkérdez­tük azt is, hogy pontosan mit jelent az, hogy okosizzó. Ki­fejtette, ez egy olyan elektromos izzó, amely lehetővé teszi számunkra, hogy távolról vezéreljük a fényerőt és a színhőmérsékletet az okostelefonunk vagy más intelligens eszközünk segítségével. Ezek az okos világítási rendszerek általában wifivel vagy más vezeték nélküli technológiákkal vannak felszerelve, így könnyen integrálhatók az otthoni rendszerekbe.

Sok okosizzó kompatibilis hangvezérlő rendszerekkel, például az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangparancsokkal vezéreljék a világítást.



Hűthetünk és fűthetünk is okosan



Emellett a mesterséges intelligencia szerint érdemes egy okostermosztátot is beszereznünk, hogy növeljük az otthoni komfortot. Ezek ugyanis olyan eszközök, amelyek automatizálják és optimalizálják a fűtési és hűtési rendszerek vezérlését a lakásokban internetkapcsolat segítségével.

Az energiahatékonyságot is szolgálják, hiszen képesek megtanulni a lakók preferenciá­­it és az épület használati szokásait, így ennek megfelelően szabályozzák a fűtési és hűtési rendszert. Továbbá az okostermosztátok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy előre beállítsák a fűtés vagy hűtés ütemtervét. Például reggel felfelé állíthatják a hőmérsékletet, amikor felkelnek, majd csökkenthetik azt, amikor nincsenek otthon a lakók.

Sok okostermosztát beépített érzékelőkkel rendelkezik, amelyek észlelik a szobahőmérsékletet, a páratartalmat és más környezeti tényezőket. Ezek az adatok segítenek az eszközöknek az optimális hőmérséklet fenntartásában. Az okostermosz­tátok tehát egy intelligens és kényelmes módot kínálnak a fűtési és hűtési rendszerek vezérlésére, optimalizálva a lakók kényelmét és az energiahatékonyságot.



Az okosredőnyök és -sötétítők



A sorból persze az okosredőnyök és -sötétítők sem maradhattak ki, mert ezek lehetővé teszik, hogy távolról vezéreljük az ablakok árnyékolását és szabályozzuk a természetes fény bejutását az épületekbe. Ezek a rendszerek mobilalkalmazásokkal, távirányítókkal vagy akár hangvezérléssel is irányíthatók. Beszerzésük és beszerelésük viszont már jóval több forrást igényel, mint például az okosizzóké.

Az okosredőnyök és -sötétítők kategóriájába tartoznak például a motoros redőnyök, amelyek beépített motorral rendelkeznek, így távolról ve­­zérelhetők. Lehetőség van időzített automatikus fel- és lehúzásokra, például naplemente vagy napkelte szerint. Néhány rendszer érzékelők segítségével automatikusan szabályozza a redőnyök pozícióját az aktuális fényviszonyokhoz igazítva.

Léteznek az intelligens ab­­lakkezelési rendszerek, amelyek lehetővé teszik az összes ablakkezelő, például redőnyök, sötétítők és napellenzők közös vezérlését. Különböző üzemmódok, például „filmnézés” vagy „pihenés” beállítása is lehetséges, amelyek automatikusan szabályozzák az ablakkezelőket az adott tevékenységhez vagy hangulathoz.



Korszerű javaslatokat kaptunk



Mindemellett a személyre sza­bott tervünknek része volt az, hogy telepítsünk egy okos hangrendszert, amely lehetővé teszi a könnyű vezérlést, és a különböző szobákban is szinkronizálhatjuk a zenét. Javaslatot kaptunk arra is, hogy használjunk okoskamerákat, érzékelőket és zárakat, amelyeket távolról is vezérelhetünk, jelentősen nö­­velve vele a biztonságunkat. A ChatGPT szerint ér­­demes hangvezérlést is integrálni az otthonunkba, mert mint azt az előbbiekben említettük, egy okosasszisztens, mint például az Amazon az Alexa vagy a Google Assis­tant, lehetővé teszi a különböző okoseszközök hangutasításokkal való irányítását.



A sornak pedig még itt sincs vége. A mesterséges intelligencia javaslatot tett egy egészségmegőrzési zóna létrehozására is, ahol az okoskészülékek segítenek a testmozgás és az egészséges étkezés nyomon kö­­vetésében. Azt írta a nekünk szánt tervbe, hogy: integrálj fitneszkarkötőket, okosmérlegeket és egy okos hűtőszekrényt, amely figyeli az ételkészleteket és segít egészségesebb ételeket választani. A megfelelő táplálkozás alapvető az egész- séges életmód szempont- já­­ból.



A ChatGPT segítségével tehát egy olyan otthont hozhatunk létre, amely nemcsak modern és kényelmes, hanem hozzájárul az egészséges életmódhoz és az életstílusunk kifejezésé­hez is. A trendi és egészséges ház segíthet abban, hogy min­dig jól érezzük magunkat otthon.