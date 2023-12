Fontos, hogy legyen programunk a következő négy hétre, mert csakis így lehet gyümölcsöző az ünnepre való készületünk – erre hívta fel a figyelmet a vasárnapi szentmisén Fazakas Attila plébános Móravároson, ahol a templomban minden évben ilyenkor található a hátsó asztalon egy Adventi készület feliratú naptár. Ez nem az ablaknyitogatós, csokit rejtő adventi naptár, épp ellenkezőleg, olyan gondolatokat, jó tanácsokat tartalmaz, amelyek által lélekben valóban fel tudunk készülni a kis Jézus érkezésére. Szerintem remek ötlet, én minden évben követem a naptárban leírtakat. A vasárnapi feladat például az volt, hogy imádsággal lépjünk be a belső szobánkba, vagyis picit forduljunk befelé, a lelkünk felé, hétfőre pedig az a feladat, hogy fogalmazzuk meg, hogyan szeretnénk készülődni a karácsonyra. Pont a napokra terveztem azt, hogy leülök és átgondolom a következő időszakot, majd alaposan megfontolt menetrendet állítok össze hozzá. Nálam advent első vasárnapjára mindig teljes pompában áll a lakás, a fenyőt kivéve, idén viszont kissé megcsúsztam a dekorációval. Vagyis azt érzem, hogy megcsúsztam, mert az internet, a tévé és a bolt is azt sugallja, hogy már rég készen kéne lennem. Pedig nem, mert nem mára vagy holnapra, vagy november közepére kell készen állnunk, hanem majd december 24-re. De nem véletlenül alakulhatott most így az életem, szerintem egyfajta tanítás lehet számomra, hogy végre fékezzek, lépésről lépésre készülődjek és majd mire megszületik a kis Jézus, minden a helyén lesz. Hisz valójában minden versenyt, meccset is egy hosszas előkészület előz meg a siker érdekében. Szóval úgy döntöttem, idén menetrendet írok és nem egyszerre, hanem napokra lebontva készülök fel a szeretet ünnepére.