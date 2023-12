Több millió forintos adományával évek óta segítenek szebbé tenni idősek, egyedülállók, fogyatékkal élők és rászoruló családok karácsonyát Bódi Károly, dr. Bögöthy Zsolt és Bögöthy Gábor. A fiatal szentesi vállalkozók idén is jótékonykodtak. A gondozási központhoz eljuttatott jelentős mennyiségű felajánlás mellett több mint 20 kisgyermekes családnak adtak át ajándékokat. Az adományok között tartós élelmiszerek, édességek és játékok is voltak. Idén új adományozóként csatlakozott hozzájuk Pintér Balázs, Dénes Zsolt és Szabó Zsolt is.