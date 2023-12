Csongrád-Csanád vármegye I. választókerületének országgyűlési képviselője, az MSZP-s Szabó Sándor számtalan adventi programon vett részt, járt Tápén, előtte Ferencszálláson, adományozott a Karitáció Alapítványnak többek között. December 24-én egy képet posztolt, így kívánt boldog karácsonyt.

A II. számú választókerület képviselőjéről, Mihálffy Béláról az is kiderült a Facebookról, hogy bizony a csúcsdísz felhelyezéséhez neki is székre kell állnia, vagyis biztosak lehetünk benne, hogy magas karácsonyfájuk van. Ő is számtalan adventi programot tudhat maga mögött, vasárnapi videójában pedig piros, rénszarvasos kötött pulóverben gyújtotta meg unokájával meg közösen a negyedik adventi gyertyát. Azt mondta, számára az ünnep legfontosabb üzenete a szeretet.

Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője december 24-én még gyertyagyújtáson is részt vett Szentesen. Farkas Sándor a rendezvényen arról beszélt, azt tapasztalja a településeket járva, hogy az emberek vágynak a meghitt karácsonyi pillanatokra. Ő is posztolt egy videót, amelyben arról beszélt, mennyire fontos boldogságban, szeretetben, családi körben megélni a karácsonyt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter, Csongrád-Csanád IV. számú választókerületének országgyűlési képviselője vasárnap egy családi fotót posztolt Facebook-oldalán és békés, boldog ünnepeket kívánt mindenkinek. Pár napja egy videó is megtekinthető oldalán, amelyben a feleségét kérdezik a családi karácsonyokról. Ebből kiderül, hogy mindig a képviselő dolga volt a fadíszítés és a vendégvárás, míg felesége a konyhában készítette elő az ünnepi menüt. A videó végén Lázár János arról beszélt, hogy izgalmas és jó év lesz szerinte a 2024-es esztendő, és az áldott ünnepek mellett jó egészséget kívánt mindenkinek.