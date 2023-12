A kiskunhalasi Falusi Zoltán 2019 óta főállású legóépítő. A férfi gyermekkora óta imádja ezt a kreatív játékot, egyedi alkotásaiból immár 10 éve rendez kiállításokat. Műveit szombat óta Szegeden, a Posta Palotában lehet látni, és bár maga sem tudja, hány kocka felhasználásával készültek a különböző jelenetek, az biztos, hogy százezres nagyságrendről beszélhetünk.

Fotó: torokjanosphoto.hu

– Ezek egyike sem gyári készletből épült, mindent én alkottam

– mesélte büszkén. Kreativitása olyannyira nem ismer határokat, hogy nem egyszer fordítva építi be a kockákat, illetve pontos matematikai számításokkal olyan formákat is képes alkotni, amelyeket elvileg nem lehetne. Így készült például kör alakú irodaház is legócikkelyekből, amelyekből 329 fokos építményt tudott összerakni. – Az illesztési hézagokat beleszámítva ez pont egy kört adott ki – mosolygott. Hasonló módszerrel rakta össze a római kép amfiteátrumát is, de feliratokat, matricákat is egyedileg gyárt alkotásaira. Hogy türelme mennyire nem ismer határokat, azt jól mutatja, hogy például a repülőtérnek csak az alapját képező padlóburkolata több mint 10 ezer kis elemből van kirakva.

A témák között van emellett vidámpark, vasútállomás, szafari, mohikánok és Star Wars is, mindegyikben több mozgó elem is szórakoztatja a nézőket. A kiállítás látogatói rengeteg ötletet meríthetnek az egyedi építésekhez. Falusi Zoltán is bevallotta: ő maga is sokat tanul másoktól. Hozzátette, minden képben van több geg is, ezeket is érdemes megkeresni.

A kiállítást a mostani és a következő hétvégén is lehet látogatni, hét közben elsősorban csoportokat fogad. Az építő pedig végig a helyszínen van, így bárki kérdezhet tőle vagy kérhet tanácsot, ha elakadt otthon az építéssel.