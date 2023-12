A vártnál kisebb gondot okozott a buszvezetők sztrájkja a hétfő reggeli szegedi csúcsforgalomban. Ennek ellenére tanácstalan emberekkel is találkoztunk a petőfitelepi buszállomáson. Egy asszony, aki dolgozni indult, nem volt benne biztos, hogy el tud jutni a munkába, de a busza végül – ha késve is – elindult a Vadkerti tér felé. Beszéltünk egy buszsofőrrel is, aki részt vesz a munkabeszüntetésben. Ő azt mondta, hogy kitartanak, és nem engednek a 25 százalékos béremelési igényükből.

Tanácstalan utasokkal is találkoztunk

A Mars térre pedig szinte az összes reggeli járat befutott a Szeged környéki településekről. Egy férfi, aki Mórahalomról érkezett családjával, arról beszélt, hogy Szeged felé minden rendben volt, de abban, hogy hogyan fognak hazajutni, még nem biztos. A szegedi nagyállomásnál sem volt különösebb fennakadás, bár itt több olyan emberrel is találkoztunk, akik nem tudták, hogy sztrájk van ma, de végül ők is el tudtak utazni a 90-es busszal. Az iskolák környékén sem volt sokkal nagyobb a forgalom, mint egyébként.

Épp egy busz indul Szegeden Petőfitelepről. Fotó: Gémes Sándor

Az emberek közül – akik a nevüket nem vállalták – többen is arról beszéltek, hogy megértik a buszvezetők követeléseit, de tartanak attól, hogy ma még valahogyan érinteni fogja őket a sztrájk. Hárman pedig azt mondták, hogy ők is egyetértenek a buszosokkal, de úgy tudják, egy sofőr munkabére legalább kétszerese a magyar átlagbérnek, úgyhogy szerintük engedni fog a szakszervezet a 25 százalékos béremelési követelésből.

Maradtak viszont a Szegedi dugók

A reggelihez hasonlóan hétfőn délután sem okozott nagyobb problémát a buszsorőrök sztrájkja Szegeden. Lapunk a Vadkerti téren egyetlen várakozó utassal sem találkozott, és a nagyállomástól, valamint Petőfitelepről is elindultak a Volánbusz járatai, egy-kettő maradhatott ki. Hasonló volt a helyzet a Mars téren is. A városban egyébként a szokásos délutáni káoszt tapasztaltuk, a dugók Szegeden buszokkal és azok nélkül is mindennaposak.

Hódmezővásárhelyi tudósítónk arról számolt be, hogy a reggel 6 óra 25 perckor a vásárhelyi buszpályaudvarról Csongrádon keresztül Budapestre induló járat elvileg nem közlekedett volna, a buszvezető mégis úgy döntött, hogy útnak indul. A Szegedre közlekedők közül egy nő azt mondta: direkt a 6 óra 35-ös járathoz időzítette az indulását, mert az biztos volt, hogy elindul. Az öt perccel későbbi szerinte elvileg a kiadott táblázat szerint nem közlekedik. Egy másik utazó csak annyit mondott: bízik abban hogy a reggeli idősávban valamelyik csak elindul. És ez valóban így történt.

Szentesen és Makón sem állt meg az élet

Szentesen egy kora reggeli helyi járatot érintett a sztrájk. Legalábbis előzetesen ezt harangozták be mint valószínűleg nem induló buszt. A sofőrje azonban nem vett részt a munkabeszüntetésben. Reggel 7 órakor a hékédi megállótól a Drahos utcáig közlekedő járat felvette utasait. Ugyanez elmondható a 13 órakor a buszállomásról Szentesről Csongrádon át Budapest, Népliget végállomásig közlekedő járatról, ami szintén nem hagyta cserben utasait.

Makón sem okozott komoly fennakadást a Volán-sztrájk, de azért több járat kimaradt a menetrend alapján megszokottakból – köztük távolságiak, illetve a környező falvakba indulók is. Délelőtt telefonon érdeklődtünk a helyi buszpályaudvaron. Megtudtuk például, hogy a Hódmezővásárhelyre tartó, illetve onnan érkező járatok közül több is érintett a munkabeszüntetésben. Amikor arról érdeklődtünk, hogy kora délután el tudunk-e jutni Hódmezővásárhelyre, a forgalmi irodán szinte azonnal tudtak mondani egy buszt. Délután úgy tapasztaltuk, hogy a szokásosnál nem várakoznak többen – főként iskolából hazafelé tartó diákokat láttunk. A váróterem sem volt zsúfolt. Mindenki nyugodt volt. Kiderült, hogy Szegedre a minden óra 35 perckor induló buszok többsége az utasok rendelkezésére áll, az egészkor útra kelők közül viszont nem mindegyik. Érdekes momentuma volt viszont a buszvezetői sztrájkra való felkészülésnek, hogy valaki a legismertebb közösségi oldalon vasárnap felhívást tett közzé.

Nagyon sok járat nem indul, főleg hétfőn. Most kellene egy nagy összefogás, aki kocsival megy Makóról bármilyen irányban, és megállóban ácsorgót lát, vegye fel

– kérte a bejegyzés szerzője az egyik makói témájú csoportban.

Többen jelezték, hogy keresnek valakit, aki segít neki célba jutni a sztrájk idején, mások meg azt: szívesen elvisznek valakit kocsival. A Volánbusz egyik szakszervezete december 10–11-ére hirdetett munka­beszüntetést.