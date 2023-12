Jogtalan elsajátítás és lo­­pás is lehet A talált dolog le nem adása törvénysértő. Az eset lehet jogtalan elsajátítás, de lehet lo­­pás is. A rendőrség szerint a tárgyak elvesztése, illetéktelen kezekbe kerülése egyéb bűncselekményhez is vezethet. Ilyenkor a bankkártyát azonnal le kell tiltani. Ami pedig a legfontosabb: ha valaki készpénzt talál, azt sem tarthatja meg, le kell adnia a rendőrségen. A talált dolog akkor lehet a megtalálóé, ha a tulajdonos egy éven belül nem jelentkezik érte.