Az adventi készülődés jegyében a vármegye polgárőrei megismerkedhettek az online biztonság legfontosabb tudnivalóival, a KiberPajzs és a Mátrix Projekt céljaival. Az ünnepi készülődés biztonságát támogató információk megosztására is sor került, amelyekkel ezekben a napokban aktívan hozzá tudnak járulni a településeik közrendjének erősítéséhez, és a bűncselekmények megelőzéséhez.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányságon került megrendezésre a szakmai nap, ahol Tableteket osztottak ki, elismeréseket adtak át és szakmai előadásokat tartottak.

Az Országos Polgárőr Szövetség által biztosított Tabletek lettek kiosztva a polgárőr egyesületek részére, ezzel is megkönnyítve és segítve munkájukat.

A rendezvényt Batiz István a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke és M. Toronykőy Márta r. alezredes, a Bűnmegelőzési Osztály vezetője nyitotta meg.

Ezután Batiz István elnök elismeréseket adott át egyesületeknek és az egyesületi tagok részére.

A Megyei Szövetség Elnöksége a polgárőr mozgalomban huzamosabb időn keresztül kifejtett kimagasló tevékenységért elismerésben részesítette:

Az Alsóvárosi Polgárőr Közhasznú Egyesület tagját, Horváth Gábort; az Apátfalvi Polgárőr Egyesület tagját, Bicskei Mihályt; a Bordányi Polgárőr Csoport tagját, Kálmán Sándort; a Földeák Polgárőr Egyesület tagját, Bajusz Andrást; a Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület tagját, Molnár Imrét; a Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagját, Németh Lehelt; a Kiszombori Polgárőr Egyesület tagját, Kis Balázst; a Mindszenti Polgárőr Egyesület tagját, Pintér Jánost; a Mórahalmi Önvédelmi Egyesület tagját, Kis Norbert; a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület tagját, Patkós Zsuzsannát; a Ruzsai Polgárőr Egyesület tagját, Teleki Horváth Lajost; a Szeged Gyálaréti Polgárőr Egyesület tagját, Pintér Antal Attilát; a Szőregi Polgárőr Egyesület tagját, Péter Máté Endrét; a Tiszaszigeti Polgárőr Egyesület tagját, id. Csengeri Sándort; a Tömörkényi Polgárőr Egyesület tagját, Szántai Kis Sándort; az Üllési Polgárőr Egyesület tagját, Hajnal Zsoltot.

Az Elnökség döntése alapján színvonalas munkát végző Egyesületek részére technikai eszközöket és ruházati termékeket tartalmazó csomagot kapott:

A Kisteleki Polgárőr Egyesület, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület, a Ruzsai Polgárőr Egyesület, a Szeged-Tarján Polgárőr Egyesület, és a Székkutasi Polgárőr Egyesület.

A Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megköszönve a tárgyévben végzett munkájukat ajándéktárgyat kaptak:

Szemesi Szilveszter, Kis Róbert, Szentiné Kovács Beáta.

A Járási koordinátorok a tárgyévben végzett munkájukért elismerésben részesültek:

A Szentes Járási koordinátora, Párkány György; a Mórahalom Járási koordinátora, Megyeri Árpád; a Szeged Város koordinátora, Pintér Gábor; a Kisteleki Járási koordinátora, Dékány Péter; a Hódmezővásárhely Járási koordinátora, Varga Árpád; a Szeged Térsége Járási koordinátora, Kutasi Erika; a Makó Járási koordinátora, Csuhaj Andrásné; a Csongrád Járási koordinátora, Petrity Rudolf.

M. Toronykőy Márta r. alezredes, nyitotta meg a szakmai előadást. Rögtön fel is tárta, hogy sajnos ilyenkor év végén megnövekszik az erőszakos bűncselekmények száma, melynek célpontjai a kisebb, egyszemélyes kisboltok. Ilyenek például a dohányboltok, abc-k. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy senki sem érezheti magát biztonságban, hiszen interneten, e-mailben, sms-ben és telefonon is felkeresik áldozataikat a kiberbűnözők. Ezután felkonferálta Szabó Tamást, akit a kiberbűnőzés egyik szaktekintélyeként mutatott be.

Szabó Tamás rendőrségi munkatárs az adathalászatot választotta első témájának, mert az utóbbi időben ez a leggyakoribb. Jellemzően e-mailben vagy telefonon próbálnak banki adatokat kicsalni. Igyekeznek az áldozatot egy banki oldalra terelni, ami kísértetiesen hasonlít az eredetire. Onnan lehet felismerni, hogy átveréssel állunk szemben, hogy a feladó e-mail címében vagy a linkben, külföldi ország rövidítése vagy a .com található. A másik úgynevezett Foxpostos csalás is hasonló alapokra épül. Az eladótól kérnek e-mail címet az eladás könnyebb lebonyolításához, majd ehhez elküld egy linket, ami Foxpost, GLS, DPD és ehhez hasonló szolgáltató oldalára visz. Itt sokan jóhiszeműen megadják adataikat és már gondtalanul használhatják az átvert személy pénzét.

VISing egy olyan hangutánzó program, ami alkalmas akár önállóan, akár más módszerekkel kombinálva csalások elkövetésére. Tipikus példa, hogy telefonáltak a bankból, hogy furcsa pénzmozgást észleltek a folyószámlán, ezért vírusírtást végeznének és ezidőre biztonságos helyre helyezzük a pénzt. Ezután a számlánkat le is nullázák.

Szabó Tamás beszélt a hívásazonosító másolásról és arról is, hogy a mesterséges intelligenciát is sokféleképpen fel tudják használni ellenünk. Hangsúlyozta, hogy semmi sem biztos, minden hamisítható, ezért kellő óvatossággal legyünk adatainkkal szemben.

Dr. Szabó Csilla rendőrfőhadnagy, áldozatvédelmi referens volt az utolsó előadó. Részletesen ismertette, hogy ha valaki áldozattá válik milyen segítségre számíthat. Először is fontos az áldozat védelem és a segítségnyújtás. Ezt az Európai Unió már 2012-ben megfogalmazta. Bármilyen természetes személy vállhat áldozattá.

Mint fogalmazott "Már nem igaz az, hogy a Rendőrség csak akkor lép, ha vér folyik, mert az érzelmi megrázkódtatás is ugyanúgy lehet egy bűncselekmény." Igénybe lehet venni nem csak állami, de civil szolgálatok segítségét is. Mindezen túl több névtelenül hívható telefonszám is rendelkezésre áll. Figyeljünk egymásra és környezetünkre.

Végezetül Batiz István, elnök úr megköszönte a részvételt további sikeres munkát és kellemes ünnepeket kívánt.

Olvasható a CSMPSZSZ oldalán.