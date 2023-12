Aki csak tehette, Makón is eljött a Karácsony előtti utolsó véradásunkra! Most 21-en gyűltünk össze, és köszönthettük jubiláló véradóinkat is! Köszönjük a példaadást!

TE IS VÉRT ADNÁL? Nézd meg, hol és mikor teheted!

www.voroskeresztcscsm.hu/veradasok-a-honapban