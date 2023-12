Az év végén az emberek nagy része megpihen – az orvosok azonban ilyenkor is fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy a betegek egészségesen kezdhessék az újévet. Most mi is meghálálhatjuk az orvosok gondoskodását, szavazatainkkal támogathatjuk a szívvel-lélekkel gyógyító gyermekorvosokat, hogy 2024 a K&H jövő gyógyítói díjjal gazdagabban induljon számukra. December 31. délig kilenc elkötelezett gyermekgyógyítóra adhatjuk le voksunkat a khgyogyvarazs.hu oldalon. Gyermekgyógyító rezidens kategóriában s Szegedi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikán dolgozó Dr. Veres Andreát is segíthetjük szavazatunkkal.