A Somogyi Könyvtárban minden hónapban egyszer könyvklubot tart lapunk újságírója, Timár Kriszta. A májusi összejövetel szerdán 17 órakor kezdődik, amikor Khaled Hosseini Papírsárkányok című könyvéről beszélgetnek. A regény évek óta az egyik leggyakrabban kölcsönzött mű a könyvtárban, sikere pedig nem véletlen. Az afgán főszereplőkkel, európaiak számára ismeretlen világrendben, egy háborús időszakban játszódó történet önmagában is érdekes, ennek átbeszélése mellett azonban a sztori kapcsán számos téma is előkerül majd, amikhez azok is könnyen tudnak kapcsolódni, akik még nem olvasták a regényt. Az ingyenes programra várják a könyvszeretőket és azokat is, akik egy egzotikus világba és annak működésébe szeretnének egy kicsit belelátni egy sikerkönyv kapcsán.