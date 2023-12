Hamarosan használhatják a közlekedők a laktanyai körforgalomtól az Újváros felé vezető összekötő, most megépített utat, amivel az önkormányzat a bagolyvári körforgalmat szeretné valamelyest tehermentesíteni. Az út megerősített alappal készült, hogy a tehergépjárművek is használhassák, már az útburkolati jeleket is felfestette a kivitelező. A műszaki átadás-átvétel folyamatban van. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere egy videóbejelentkezésében azt mondta, legkésőbb a jövő év elején már használni is lehet. Egyelőre napelemes és akkumulátoros lámpákkal világítják meg a most elkészült útszakaszt, a későbbiekben végleges közvilágítás kiépítését is tervezik. Az Újvárosig tartó, már meglévő útszakaszt is fejlesztik. A polgármester azt is bejelentette, hogy az út mellett egy külön kerékpárút is épül majd. Rossz hír az ott lakóknak, kiméréskor kiderült, hogy több kerítést is az önkormányzat területére építettek a háztulajdonosok. Márki-Zay Péter polgármester azt mondta, „ezért külön kisajátítás sem kell ahhoz, hogy a 6 méter széles út mellett még egy 3 méter széles gyalogjárda és kerékpárút is épüljön, ami elfér majd a házak között. A tervek erre már elkészültek”.