A stresszkezelés, az átfogó pszichológiai felkészítés is a három hónapos kiképzés fontos része, hiszen a jövő tavasszal koszovói misszióba induló katonáknak sem elegendő a megfelelő technikai tudás. Ahogy korábbi zárógyakorlatokon már megtudtuk: a katonáknak lelkileg is fel kell készülniük a tömegoszlatásra. A feladat nehéz, hiszen össze kell dolgozniuk, nem veszíthetik el az önkontrollt, mindvégig a parancshoz és az eljárásrendhez igazodva kell viselkedniük. A tanultakat úgy tesztelik, hogy lényegében egy valósnak tűnő tömegoszlatást szimulálnak a zárógyakorlaton, a vásárhelyi laktanya területén. Mint eddig, úgy ezúttal is egymásnak feszült a két fél, a katonák és a támadást imitáló látszólagos civil sereg.

Szent-Imrey Dávid őrnagy, az MH KFOR Kontingens 30. váltásának kijelölt parancsnoka a helyszínen úgy fogalmazott: a zárógyakorlaton azt ellenőrzik, hogy a katonák felkészültek-e a szolgálatteljesítésre a műveleti területen; a valóságot megközelítő helyzetben alkalmazni tudják-e a szükséges tudásukat. Az őrnagy hasznosnak és megnyugtatónak értékelte a zárógyakorlatot. Mint mondta, ilyenkor előjönnek olyan esetleges hibák is, amelyekből tanulhatnak, ezzel erősítve a felkészülést a missziós feladat előtt.