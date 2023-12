Felcsillantak a beteg gyerekek szemei december 6-án a betoppanó Mikulás láttán, akinek puttonyából szaloncukor került elő. Igaz, nem minden kis lábadozó fiatal ehetett rögtön belőle, mert diétás étrendjük miatt a doktor nénik nem engedték, de az élmény számukra is megvolt. Akadt olyan kisfiú, aki láthatóan nem érezte jól magát, ágyán fekve bágyadtan nézett a piros ruhás vendégre, neki az apukája vette át a szaloncukrot.

De nem csak édesség érkezett a gyermekosztályra. Minden évben ilyenkor hasznos ajándékot kapnak a város Mikulásától. Idén televíziót kértek az osztályon dolgozók, mert az egyik kórteremben elromlott a készülék, ami hasznos ajándék a bent fekvőknek, mesét, de volt, hogy foci Eb-döntőt néztek rajta a kis betegek. Egy kicsit magukra is gondoltak, egy melegszendvicssütőt is kértek a Mikulástól, amit saját ételeik készítésére is használhatnak. De arra is volt példa, hogy este került be az osztályra kisgyerek, aki nem vacsorázott, és meg tudták kínálni meleg étellel – mondta Hetyei Erika osztályvezető főorvos.

Fotó: Darók József

Adni, főleg gyerekeknek, mindig öröm; kicsit vidámabbá tenni egy pár percre azt, aki kórházban van

– mondta Szabó Zoltán Ferenc polgármester, aki átadta a televíziót és a konyhai készüléket.

A gyerekek kedvében járva a dolgozók a környezetet igyekeztek az alkalomhoz illően feldíszíteni, ünnepi hangulatba hozni, hogy a karácsony érzetét a falak közé tudják csempészni azok számára is, akik az ünnepeket is munkával töltik. A gyerekek, akik most bent fekszenek, a szokásos iskolai és óvodai Mikulás-ünnepségekből kimaradnak, ezért is élik meg nagy élményként, ha házhoz jön a Mikulás. A főorvosnő a gyerekeknek betegségmentes ünnepeket kívánt.

Sajnos az előző hónapokban „csúcsra járatták” a gyermekosztályt, nagyon sokan kerültek be hányásos-hasmenéses tünetekkel, ezek egy része megelőzhető a higiénia betartásával, fertőtlenítők alkalmazásával. Indul a hurutos megbetegedés, várható, hogy megnövekszik a számuk. Sok a gyereket érő baleset is, kérjük a szülőket, hogy figyeljenek oda rájuk, hogy ne maradjon előttük olyasmi, ami árthat nekik. A kollégáimnak kitartást kívánok!

– mosolygott a főorvos.