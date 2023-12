Egy kétgyermekes családnak leégett a lakása, vele az ajándékok, ruhák, minden odaveszett, pont karácsony előtt két nappal, és akkor a tűzoltó kollégáimnak a csapategysége megmutatta, hogy ez több mint munka, ez hivatás: még a szabadnapon lévő tűzoltók is hoztak ajándékokat, és karácsonyra sikerült, ha nem is pótolni mindent, de széppé tenni a család ünnepét. Több ilyen eset is volt a pályafutásom során, valamiért nagy részük a karácsonyhoz, húsvéthoz kötődött