Hódmezővásárhelyen éveken keresztül volt fotószimpózium, amikor az ország neves fotóművészei egy adott téma jegyében örökítették meg a várost. A művészek mindig nyitottak voltak arra, hogy a fotóik jótékonysági célt szolgáljanak, és felajánlották a képeiket a naptárunkba is. Számos olyan amatőr és félprofi vásárhelyi fotósunk is van, akik művészi igényességű felvételeket készítenek, az ő fotóikból is került a naptárba