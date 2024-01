– A Szántó-Kovács János utcát is felújítottuk, méghozzá két részletben, mivel ebben az utcánkban van egy kis „csavar”, egy kis törés. Az első szakasz a Fábiánsebestyén felé vezető úttól a postaépületig tart, a második pedig a posta mellett halad. Erre a feladatra 30 millió 460 ezer forintot nyertünk – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. Az utca mindkét szakasza új aszfaltréteget kapott. Az új útpadka először csak földes volt, de az autók ebben elsüllyedtek.

– A Szántó-Kovács János utca keskeny, vagyis ha két jármű találkozik szemben, akkor az egyiknek, de sokszor mindkettőnek, ki kell térnie. Ezért azt kértük, hogy mindkét oldalra nemespadka kerüljön. Ez megtörtént, azóta nincs probléma – tudtuk meg Vágó Miklóstól.

A Székács Elemér utca az úgynevezett ófaluban található, amit „három sor háznak” is neveznek az árpádhalmiak. Az uradalom idejében itt voltak a cselédházak. A harmadik sorban nem volt aszfalt, csak kővel volt felszórva, ami jobb volt ugyan, mintha sárban kellett volna közlekedniük az ott lakóknak, de nem volt megfelelő megoldás.

– Ennek a szakasznak elkészíttettük az alapját és aszfaltot is kapott több mint fél kilométer hosszan. Az a szakasz is nemespadkát kapott. Ez a beruházás 49 millió 880 ezer forintba került. Ez volt az utolsó földes utcánk, de nem dőlhetünk hátra. Három olyan utcánk is van, amiket már újra kellene aszfaltozni. Ebből a fő utca, az Árpád utca lenne a legfontosabb, mert össze van repedezve, a széle lesüllyedt. Amint lesz rá pályázat, megoldjuk ezt is – mondta a településvezető.