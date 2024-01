Gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetőit és a velük kapcsolatban álló orvosokat fogtak el a rendőrök több helyen, köztük Csongrád-Csanád vármegyében, Szegeden is. Ezt írtuk február 3-án, és a csaló orvosokról szóló cikk lett a legolvasottabb anyagunk abban a hónapban a delmagyar.hu oldalon. A Nemzeti Nyomozó Iroda azt közölte, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése után kezdtek nyomozni tavaly novemberben gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetői és a velük kapcsolatban álló orvosok ellen. Bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt indítottak eljárást.

A második legnépszerűbb írás is egy rendőrségi akcióról szólt. A hónap vége felé házkutatást tartott a rendőrség egy Petőfi Sándor sugárúti házban. Az ügyről még ma is csak annyit tudni, hogy valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt kutatták át a lakást. Munkatársunk a helyszínről arról tudósított, hogy a lakásban egy számítógépes játékklub és egy internetes tartalmakat előállító cég működik. A lakás bérlője azt mondta, hogy nem tudja mi történik, a rendőrök őt sem tájékoztatták. Annyit közöltek vele, hogy az esetleg lefoglalt dolgokról jegyzőkönyvet készítenek, amit természetesen megmutatnak neki is.

A harmadik helyre futott be a Díjazták a vármegye kiváló ápolóit és oktatóit című írásunk. Akkor a magyar ápolókat ünnepelték az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar oktatási épületében a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Szervezet által megrendezett eseményen.

A negyedik és ötödik helyre is egy-egy baleset futott be. Az egyik Szentes mellett történt, a másik pedig a 47- es főúton Székkutas és Orosháza között.