A Szentesről származó Just Showband tagjai 19 éve a színpadnak, a zenének és a közönségnek élnek külföldön és itthon egyaránt. Különleges koncertekkel és zenei projektekkel igyekeznek egy kis színfoltot varázsolni a könnyűzenei életbe.

Az együttes is beállt focistának a klip kedvéért. Fotó: Just Showband

Voltunk már színpadon zombik, cowboy-ok, matrózok, az ABBA, a Beatles, a Village People és így tovább, focisták még nem! Az ihlet ezúttal billentyűsünktől, Szokolyai Pétertől származik, aki a ’80-as évek tájékán egyszerre kezdett rajongani a zene, illetve a Liverpool FC iránt. Karrierje szárnyalásával egyre több szurkolói dalt dedikálnak az ország büszkeségének és sportgéniuszának, Szoboszlai Dominiknek. Péter úgy érezte, ő is szívesen részt venne hasonló kezdeményezésben, így élete két nagy hobbija végre találkozhat

–mesélte a zenekar vezetője, Fekete-Kováts Zoltán.

A Just tagjai híresek mindenkori összetartásukról, így az elsők között megjelent produkcióból merítve felvették egy rajongói dal feldolgozását, ahol a videóban ők maguk álltak focistának, igaz kevesebb, mint több sikerrel. Inkább saját terepükön maradva úgy gondolták, a videó második felében egy élő studio session keretein belül eljátsszák a Liverpool híres sporthimnuszát is, a You’ll Never Walk Alone című dalt a Gerry & The Pacemakers-től, amiről sokan talán nem is tudják, hogy magyar vonatkozású: Molnár Ferenc Liliom című művének átdolgozott, zenés amerikai musical változatában hangzik el először 1945-ben.

Örömmel készítettünk magyar zenekarként először egy igazi szurkolói videót Dominiknek. Ezzel szeretnénk kifejezni zenészként tiszteletünket a fiatal sportoló számára, aki tovább viszi kis országunk jó hírét a nagyvilágba

– tudatta az együttes.

Szándékuk szerint a főszereplőhöz is eljuttatnák a produkciót – árulta el Fekete-Kováts Zoltán.

Igyekszünk mindenféle csatornát megmozgatni, szurkolói csoportokhoz és a menedzsment közelébe eljuttatni. Nagyon örülnénk, ha lenne utóélete is, mert eljátszottunk a gondolattal, hogy ezt a dalt játsszák be, amikor gólt rúg. Ezért is igyekszünk minél közelebb juttatni a kapuhoz, vagyis Szoboszlai Dominikhez a dalt

– fogalmazott nevetve az együttes vezetője. Először január 17-én, szerdán 19 órakor tekinthető meg a klip a Just videócsatornáján.