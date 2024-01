A kiskertekben ugyan ilyenkor, januárban nem sok teendő akad, de a jó kertész már most készül a tavaszi munkákra. Ennek az időszaknak az egyik legfontosabb feladata, hogy megtervezzük az idei veteményest, virágoskertet, amihez már most is beszerezhetjük a vetőmagokat. Mielőtt azonban elmennénk a gazdaboltba, nézzünk szét a kamrában, maradt-e tavalyról, vagy a korábbi évekből vetőmagunk. Ha igen, akkor végezzünk csírázási próbát. Hogy hogyan, erről is beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal, aki arra is tippeket adott, hogyan válasszunk vetőmagot a boltok kínálatából.