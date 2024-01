Keddtől nem a Szeged Plázában, hanem a Tisza Lajos körút 11. szám alatt várja az ügyfélszolgálati iroda az érdeklődőket

– számolt be róla a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete. Emellett megváltozik az iroda nyitvatartása is: kedden és csütörtökön 12 és 17 óra között lesznek nyitva. Ekkor lehet intézni az elsősegélynyújtó tanfolyamok és vizsgák ügyeit is. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a tanfolyamok és a vizsgák helyszíne marad a Szeged Plázában, de ott új helyen fogadják az érkezőket. A vizsgázóknak és a képzések résztvevőinek a fő folyosón, a lottózó mellett kell keresniük a Tanfolyami és Vizsga Pontot.