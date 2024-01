A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint 2023 végén az utolsó pillanatokban is többen, főként külföldről döntöttek úgy, hogy Magyarországon köszöntik az újévet, a külföldi beutazókhoz köthető szálláshelyi forgalom szilveszterkor 27 százalékkal haladta meg a 2022-es adatokat. Tavaly december 24. és 26. között 130 ezer vendég összesen 243 ezer vendégéjszakát töltött hazánkban. A nemzetközi turisták 25 százalékkal és a magyarok is 18 százalékkal több éjszakát pihentek otthonuktól távol ebben az időszakban, utóbbiak háromnegyede szállodában. Így a szálláshelyek bevételei is várakozáson felül alakultak, vidéken például 23 százalékkal tudták növelni a bevételeiket. Az év utolsó napjaiban még ennél is több, 216 ezer szilveszterező töltötte meg a szálláshelyeket, amelyek forgalma ezalatt 20 százalékkal haladta meg az előző év számait. Ezen belül a belföldi szállásforgalom 15 százalékkal, a külföldi pedig 27 százalékkal nőtt 2022-höz képest.

A vidéki szálláshelyeket a külföldiek közül az Ausztriából, Csehországból és Németországból érkezettek népesítették be az ünnepnapok alatt, az óévtől viszont románok, csehek és osztrákok búcsúztak legtöbben Budapesten kívül.

Vidéken a Balaton, a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, valamint Bük-Sárvár volt a leglátogatottabb, karácsonykor éppúgy, mint szilveszterkor. Az ötödik legkeresettebb úti cél karácsonykor Szeged és térsége, míg az óévbúcsúztatásnál Tokaj és Nyíregyháza volt. A települések közül a fürdővárosok emelkedtek ki: Budapesten kívül Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Sárvár és Eger volt a legnépszerűbb.

Ezt megerősítette Farkas Gábor, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő intézményvezetője is lapunknak korábban adott nyilatkozatában, amiben arról beszélt, hogy Mórahalmon az őszi-téli időszak erősebb forgalmat hozott mint korábban. Az év vége a fürdőben is nagyon erős volt, a város szállodái is megteltek, a magánszálláshelyek is komoly vendégforgalmat bonyolítottak le. A szakember szerint ez azt mutatja, hogy visszatérünk a válságok előtti forgalomhoz, ami korábban volt jellemző.