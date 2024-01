Mint korábban megírtuk, Hódmezővásárhely önkormányzata a város déli részén, a Tóth malom utca folytatásaként, a várost kettévágó vasútvonal déli oldalán új gyűjtőutat épített. A 388 méteres szakasz 100 millió forintba került. Már hetek óta készen van, de nem lehet használni.

A táblák közötti sziget is keréknyomokkal van tele, mert valakik ott járnak be autóval.

Fotó: Kovács Erika

Néhány nappal ezelőtt a kordonként használt terelőtáblákat valakik az árokba dobták és önhatalmúlag megnyitották az utat.

A Tóth Malom utcáról és a „kordonbontásról” a Vásárhelyi Televízió legutóbbi Időben című műsorában is szó esett.

Mi is lassan ott tartunk, hogy eltávolítjuk a táblákat az útból, de nem akarjuk megkockáztatni a büntetést. Inkább szépen kérjük a kormányhivatalt, hogy adja ki az engedélyt. Nem értem, miért kell ezt az ügyet 90 napig húzni, ennél sokkal bonyolultabb kérdéseket is gyorsan megoldanak. Ki van adva nekik, hogy addig kell keresgélni, amíg nem találnak valamit, amibe bele tudnak kötni. Csak a vak nem látja, hogy ez felsőbb utasítás

– mondta Márki-Zay Péter polgármester.

Erről megkérdeztük a Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatalt is. Kiderült, az engedély csúszásának oka maga a hódmezővásárhelyi önkormányzat, ugyanis hiányosan nyújtották be a szükséges engedélyezési dokumentációt, ezért 2023. december 19-én hiánypótlási végzést küldött a kormányhivatal a városházának, de ezt is hiányosan teljesítette az önkormányzat, ugyanis a hiteles E-közmű nyilatkozatot továbbra sem küldték meg az engedélyező hatóságnak. A közúti közlekedésről szóló törvény alapján az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje egyébként nem 90, hanem 55 nap.