Az elmúlt évekhez hasonlóan az új év nem csak új fogadalmakat, hanem magasabb árakat is hoz a vármegyei lakosoknak. Sokakat érintő változás, hogy az eddig sem olcsó tömegközlekedés tovább drágul januártól Szegeden.

Áremelkedés a tömegközlekedésben

A Szegedi Közlekedési Társaság honlapján közölte a változtatásokat. Az elővételben váltott vonaljegyért mostantól 470 forintot kell fizetni, a fedélzeti jegykiadó automatából váltott vagy a járművezetőnél vásárolt menetjegyért pedig 550 forintot.

A havi bérletekért is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, az általános (teljesárú) 9600, míg a tanuló és a nyugdíjas havi bérlet 5800 forintba kerül mostantól. Az éves városi bérlet ára az áremelkedést követően 105.000 Ft. Jó hír viszont, hogy a vármegye-bérlet ára ezúttal nem változik.

Az autózás is drágább lesz

Az autóval közlekedők magasabb parkolási díjakra számíthatnak Szegeden minden zónában. A legdrágább zöld zónában 600-ról 650 forintra emelkedik egy óra díja, míg a sárga 360 Ft, a tavaly bevezetett kék 260, a lila pedig 165 forint 2024. január 1-től.

Az autósokat azonban több más áremelkedés is érzékenyen érintheti. Idén januártól az uniós szabályok következtében a jövedéki adó kötelezően változik, ez az üzemanyagárakat érinti. Ennek következtében 41 forinttal drágul a benzin és a gázolaj literenkénti ára. A MOL tájékoztatása szerint mindez két lépcsőben történik meg. Az első emelésre január 1-én megtörtént, a másodikra pedig január 15-én lehet számítani, először 20, majd 21 forinttal.

Emellett az autópálya-matricákat sem a tavalyi árakon tudjuk megvásárolni. Személyautó esetén a matrica éves díja 57.260 Ft, az egy hónaposé 10.360 Ft. A heti matrica ára majdnem ezer forinttal nő, immár 6400 forintba kerül. A népszerű éves vármegyei matrica ára is emelkedik, 6660 Ft-ra. Aki hosszabb belföldi utat szervez, fontos odafigyelni rá, hogy több mint 200 kilométerrel bővül a fizetős utak listája. Most már többek között Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében is találkozhatunk fizetős útszakaszokkal, valamint a teljes M0-ás díjkötelessé válik.

Egyéb szektorok

A postai szolgáltatások szintén drágultak januártól. Elsőbbségi levél feladása esetén a korábbi 300 Ft helyett mostantól 330 Ft-ot kell fizetni, nem elsőbbségi küldeménynél 210-ről 230 forintra nő az ár.

Az üzemanyagok árának emelkedése nem csak az autósok életét nehezíti meg, hanem több szolgáltatás tekintetében megérzik azok is, akik nem használnak járművet. Nő ugyanis a fuvarozás költsége, amely nemcsak a futárszolgálatok árait érinti, hanem például a mezőgazdasági termelés költségeit is, amely vélhetően a bolti árakba fog beépülni. Több más kisebb szolgáltató is árat emel, így érdemes előre tájékozódni az általunk gyakran igénybe vettek esetén.