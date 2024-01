Keményebb téli időjárás esetén a Körös-Maros Nemzeti Park makói tájegységének területén található állóvizek, mocsarak, szikes tavak, hullámtéri kubikok rendszerint befagynak. A vízimadarak ilyenkor a Maroson keresnek menedéket – olvasható a nemzeti park honlapján.

A ludak, récék, hattyúk a vízi életmódra specializálódtak, jó részük a szárazföldön még mozogni is csak esetlenül tud. Bár előfordul, hogy táplálkozni kijárnak a szárazra, de legalább éjszakázni mindig valamilyen vízfelületen szoktak. Éppen ezért jellemző, hogy a leghidegebb évszakban a Marost keresi fel megannyi vízimadár, hiszen a folyó – víztömegének és gyors folyásának köszönhetően – sokkal nehezebben fagy be. Ilyenkor itt több ezres létszámú récecsapatok is megfigyelhetők, amelyekben a tömeget a tőkés récék adják, de fütyülő, csörgő- és barátrécék ugyancsak színesíthetik a madárseregletet. Ha szerencsénk van, találkozhatunk a ritkább kis és nagy bukókkal is. A réceféléken túl a halakkal élő gémfék, a nagy kócsagok, szürke gémek, de a jégmadarak is csak a Maroson tudnak vadászni, ha a környező állóvizek befagynak.

Fotó: Balla Tihamér

Mindez persze nem kerüli el a rétisasok figyelmét sem, amelyek rendszeresen pásztázzák a vizet, és a legyengült, beteg egyedeket igyekeznek zsákmányul ejteni.