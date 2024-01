Felújították a ravatalozót, a kerítést, urnafalat és parkolót építettek Árpádhalmon 1 órája

Méltó körülményeket teremtettek a végtisztességhez

A ravatalozót pockok és a menyétek rágták szét, de egyébként is szörnyű állapotok uralkodtak az árpádhalmi temetőben. Az önkormányzat teljesen felújította a sírkertet, kerítést és parkolót is építettek, valamint egy urnafalat is. Már Árpádhalmon is sok hozzátartozó választja ezt a temetkezési formát.

A ravatalozót korábban szétrágták a pockok, most, a felújítás után így néz ki. Fotó: Kovács Erika

Borzalmas állapotok uralkodtak már a temetőnkben. Már szégyelltük, hogy ilyen helyen kell a családtagoknak megadniuk szeretteiknek a végtisztességet. Ez a szó, a körülmények miatt, már nagyon hamisan csengett a temetőben. Attól féltünk, hogy kivonul a „Köjál”. Az ötvenes évek köszöntek vissza rajta – mondta Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere. A ravatalozót teljeskörűen felújították. A szó szoros értelmében megették a pockok a ravatalozót, teljesen széttúrták. A nyestek meg a mennyezetet tették tönkre. A villany sem működött már, a vezetéket is szétrágták a rágcsálók. A padlón centiméter vastagságú pocokürülék borított mindent. Aki nem látta, talán el sem hiszi, vagy legalábbis elképzelni sem tudja, hogy milyen állapotok voltak a ravatalozóban. Csak a falak maradtak a régiek. Új tetőt és új nyílászárókat is kapott a végtisztesség épülete, kívül-belül megszépült. A tavalyi időjárásnak köszönhetően a rágcsálók nagyon elszaporodtak mindenfelé, nemcsak nálunk, szerte az országban. Ezért rendszeresen végzünk pocok- és egérirtást a temetőben is – tudtuk meg a polgármestertől. Fotó: Kovács Erika A temető körül volt ugyan kerítés, de több olyan szakasz is előfordult, ahol ez hiányzott. Az utcafronton most új kerítést építettek, új nagy- és kiskaput szereltek fel. Máshol kijavították a kerítést, a hátsó nagykaput megszüntették, mert kihasználatlan volt. A temetőben császárfákat is ültettek. Az utcafronton alappal ellátott, murvás parkolót is készítettek. Mint mindenhol, nálunk is egyre nagyobb számú a hamvasztásos temetés. Az urnákat eddig csak földbe a korábbi sírokra, vagy különálló kis urnasírokba lehetett elhelyezni. A falu lakóinak jogos igénye volt, hogy legyen urnafalunk is a temetőben. Ezt is megépítettük. Már két urnát el is helyeztek benn e – közölte. Vágó Miklóstól megtudtuk, a temetőt három magyar falus pályázatból újították fel, mintegy 10 millió forintból. Tervezik a parkoló továbbfejlesztését, mert temetések idején a meglévők gyakran kevésnek bizonyulnak.

