A végzős diákok szinte megkoronázzák gimnáziumi éveiket diákbáljukkal. A 19 órakor kezdődő nyitótánc előtti izgatott pillanatokban Gál Petra Júlia úgy fogalmazott: évszázadokra visszanyúló alkalom az, amikor a lányok első bálozóként jelennek meg, és most ők is ezt élhetik át. Azt már táncpartnere, egyben osztálytársa, Makán Mihály tette hozzá: nem áll messze az igazságtól az a kijelentés, hogy a végzős bál a felnőtté válás része. Mindketten úgy vélik, hálával tartoznak szüleiknek, és tanáraiknak is, hogy hátországként támogatták őket útjukon és ezen a báli eseményen