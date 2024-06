Minden sikert fontosnak tart Tanács Gábor.

– Büszke vagyok arra, hogy Bordány egy élhető, folyamatosan fejlődő település – olvasható a vele készített interjúban a település honlapján. Kérdésre válaszolva kifejtette, nagyszerű képviselői csapattal indul a június 9-ei választáson, és reméli, hogy megszerzi a falu többségének bizalmát.

– Összesen több mint harminc pályázatot nyertünk, ezeknek köszönhetően több, mint kétmilliárd forint értékű beruházást, fejlesztést valósítottunk meg. Nincsenek erre külön szakemberek és tanácsadók, nem szerveztük ki a munkát, csak akkor ha erre a pályázati kiírás kötelezett bennünket. Ez azt jelenti, hogy minden munkafolyamatot a kollégáimmal, képviselőtársaimmal valósítottunk meg – mondta Tanács Gábor. A településvezető arról is beszélt, hogy továbbra is költséghatékony, gazdaságos és takarékos a költségvetés, hogy minél több minden megvalósulhasson a közösségekben.

– Működnek az intézményeink, amelyek igaz sokszor erőn felül igényelnek finanszírozást, de reményeink szerint ebből a lakosok nem vesznek észre semmit. A kollégák mindent megtesznek azért, hogy ne romoljon a szolgáltatások színvonala. Épülnek-szépülnek a közintézményeink. Mindig azt újítjuk, javítjuk, amire sikerül pályázati forrást találni. Új épületeket is tudtunk emelni, utakat építünk és erőnkhöz mérten karban is tartjuk azokat úgy, hogy közben folyamatosan csökken a munkatársi állomány. Vannak helyben kulturális programok, események, amelyhez nagyban hozzájárulnak a civil szervezeteink, közösségeink. És nem változnak már több, mint tíz éve a helyi adók, így a lakosság terhei nem emelkednek, mindig sikerült kigazdálkodnunk a többletforrás igényt. Ez is fontos tényező – fejtette ki a polgármester.

Az interjúban kérdezték kihívójáról, Apáti Sándorról is, a kísértetkastélyról és arról is, látja-e esélyét annak, hogy idősek otthona épüljön Bordányban.