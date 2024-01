Miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerügyi Központár a szezonális oltások közé sorolta a koronavírus elleni vakcinákat, azok is foglalhatnak online időpontot az új Covid-oltásra, akik korábban négy vakcinát már megkaptak. Az oltópontokon az új omikron-variánsok elleni vakcinák is elérhetőek. Év vége óta sok a Covid fertőzött hazánkban, többen – elsősorban idősek – súlyos tünetekkel kórházba is kerültek. A járványügyi hivatal fokozottan ajánlja az idősek valamint életkortól függetlenül a krónikus betegséggel élőknek, így a cukorbetegeknek, a súlyosan elhízottaknak és az immunológiai betegeknek, valamint a veszélyeztetett csoportba tartozók családtagjainak az újraoltást.